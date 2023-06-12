У мережі опублікували супутникові знімки. Вони демонструють масштаби руйнівних наслідків теракту на Херсонщині.

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Притока до ставка ЗАЕС суттєво обміліла

Притоки до ставка ЗАЕС суттєво обміліли: дивіться відео

Це демонструють супутникові знімки Planet Labs за 9 червня. Ба більше, вода до ставка майже не надходить. Власне, причиною цього став підрив Каховської ГЕС у ніч проти 6 червня. Через це рівень води у водосховищі щоденно знижувався, поки не дістався критичної точки. Після цього притоки буквально обміліли.

Таким має вигляд ставок на ЗАЕС: Дивіться відео

Яка ситуація на ЗАЕС

Зауважимо, що в "Енергоатомі" повідомили, що рівень води у Каховському водосховищі впав до позначки у 9 метрів. Попри це, у ставку Запорізької АЕС усе ще достатньо води. Керівництво підприємства додало, що всі енергоблоки, крім одного, ввели у стан "холодного зупину".

Попри це, у ставку Запорізької АЕС усе ще достатньо води. Керівництво підприємства додало, що всі енергоблоки, крім одного, ввели у стан "холодного зупину". У такому випадку підігрів палива мінімальний. А все тому, що станція не виробляє електроенергію. Таким чином вдається підтримувати роботу ЗАЕС, а також турбуватися про безпеку ядерного реактора.

"Ситуація для ЗАЕС, звичайно, неприємна, але ставок-охолоджувач має рівень понад 16 метрів і вода не падає, відколи підірвали греблю. Сам ставок, як і всі АЕС, проєктувалися з урахуванням ядерної війни, тому конструкція міцна. В нинішньому стані холодного зупину води вистачить на роки", – наголошують в "Енергоатомі".

У компанії додали, що рівень води у ставку, звичайно ж, повільно падатиме. Втім, не варто забувати про альтернативні способи постачати воду. До прикладу, це можуть бути підземні свердловини.

"Якщо російські військові не підірвуть нічого або спеціально не спровокують теракт на енергоблоці – аварії не станеться", – додали в "Енергоатомі".