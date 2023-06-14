Наразі Україна знає рівень радіації на ЗАЕС виключно через МАГАТЕ. Про це під час брифінгу розповів виконувач обов'язків голови Державної інспекції з ядерного регулювання Олег Коріков. Про це пише 24 Канал.
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Росіяни не передають дані про рівень радіації на ЗАЕС
Декілька тижнів тому російські загарбники, які перебувають на ЗАЕС, припинили автоматичну передачу даних про рівень радіації з датчиків.
Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, розташованих на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки,
– Повідомив Коріков.
Тепер Україні отримує ці дані через МАГАТЕ
Олег Коріков сказав, тепер фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на території станції, змушені фотографувати чи записувати інформацію з датчиків та передавати дані до штаб-квартири МАГАТЕ. Згодом у штаб-квартирі ці дані вводять у відповідну систему, до якої мають доступ усі країни-члени МАГАТЕ, зокрема Україна.
Який радіаційний фон в Україні наразіСтаном на 14 червня радіаційна ситуація в Україні в нормі, вірніше у своїх звичних межах. Підвищення радіаційного фону спостерігається лиш у зоні відчуження Чорнобильської АЕС – помаранчевий рівень небезпеки.
Гроссі хотів поїхати на ЗАЕС, проте передумав
- Днями голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув у Київ, де зустрівся із Зеленським. Після цього він разом із місією Міжнародного агентства з атомної енергії повинен був вирушити до окупованої росіянами Запорізької АЕС.
- Проте згодом видання Reuters з посиланням на українського високопосадовця сказало, що Гроссі відклав поїздку Запорізьку АЕС через безпекову ситуацію.