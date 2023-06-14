Наразі Україна знає рівень радіації на ЗАЕС виключно через МАГАТЕ. Про це під час брифінгу розповів виконувач обов'язків голови Державної інспекції з ядерного регулювання Олег Коріков. Про це пише 24 Канал.

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Росіяни не передають дані про рівень радіації на ЗАЕС

Декілька тижнів тому російські загарбники, які перебувають на ЗАЕС, припинили автоматичну передачу даних про рівень радіації з датчиків.

Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного моніторингу, розташованих на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки,

– Повідомив Коріков.

Тепер Україні отримує ці дані через МАГАТЕ

Олег Коріков сказав, тепер фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на території станції, змушені фотографувати чи записувати інформацію з датчиків та передавати дані до штаб-квартири МАГАТЕ. Згодом у штаб-квартирі ці дані вводять у відповідну систему, до якої мають доступ усі країни-члени МАГАТЕ, зокрема Україна.

Зверніть увагу. Олег Коріков підкреслив, що такими діями Росія продовжує руйнувати принципи безпеки на станції. Виправити ситуацію можна лише у випадку демілітаризації та деокупації ЗАЕС.

Який радіаційний фон в Україні наразі Станом на 14 червня радіаційна ситуація в Україні в нормі, вірніше у своїх звичних межах. Підвищення радіаційного фону спостерігається лиш у зоні відчуження Чорнобильської АЕС – Станом на 14 червня радіаційна ситуація в Україні в нормі, вірніше у своїх звичних межах. Підвищення радіаційного фону спостерігається лиш у зоні відчуження Чорнобильської АЕС – помаранчевий рівень небезпеки.

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