Об этом 24 Каналу сообщила Наталья Гуменюк – начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. По ее словам, угроза подрыва очень велика. Оккупанты могут быть способны на все.
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Страна-террорист готова на любые шаги
Россияне заново заминировали охладитель реакторов на Запорожской АЭС. Кроме того, заминировали оккупанты и завод "Титан", возле оккупированного Армянска.
Уровень опасности оцениваем как достаточно высокий. Потому что безумие врага нам уже известно на примере локальной катастрофы, которую они устроили, подорвав Каховскую ГЭС. Но здесь по каждому объекту уровень катастрофы будет повышаться,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
Завод "Титан" – это химическая опасность. В случае подрыва будет покрыт достаточно широкий спектр регионов, в том числе с выходом за пределы Украины и России. Заденет Турцию, возможно, частично Румынию.
Подрыв на Запорожской атомной станции – это опасность континентального масштаба. Она может быть гораздо более угрожающей.
"Здесь необходима реакция на мировом уровне международного сообщества. Эта работа на дипломатическом фронте ведется мощно", – отметила Гуменюк.
Кроме того, со стороны сил обороны Украины проводят определенные действия, направленные на предотвращение такой опасности. Хотя, в первую очередь, от таких действий будут страдать российские военные, ведь они ближе к эпицентру возможной катастрофы.
Наталья Гуменюк ответила, подорвут ли россияне ЗАЭС и завод "Титан": смотреть видео
Возможный подрыв ЗАЭС и "Титана": что известно
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 20 июня сообщил, что сначала россияне помешали доступу воды к охладителям ЗАЭС через подрыв Каховской дамбы. Однако оккупанты пошли дальше и заново заминировали охладитель. Его подрыв может повлечь за собой катастрофические последствия для всего мира.
- О предполагаемом подрыве Запорожской АЭС говорил и президент Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что россияне хотят ее взорвать, ведь совершенно незаинтересованны в безопасности. Что доказывает уже упомянутая трагедия на Каховской ГЭС. Такими действиями Россия хочет, чтобы мир оказывал давление на Украину и склонял ее к переговорам.
- В то же время 13 июня Владимир Путин приказал готовить химвойска якобы для преодоления последствий после подрыва Каховской ГЭС. Однако для такого химвойска не нужны. Партизанское движение "Атеш" рассказало о возможной провокации на "Крымском титане".
- Уже 21 июня на "Титане" проверили работу системы оповещений на случай аварии. Более того, оккупационные власти готовят списки работников горсовета Армянска и рабочих завода. Это делают в рамках подготовки к эвакуации на случай "провокаций" Украины.