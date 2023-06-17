Сейчас на территории временно оккупированного Крыма, очевидно, происходят заранее спланированные действия по совершению еще одного теракта – на этот раз на "Крымском титане". Высшее руководство их согласовало.

Обратите внимание Техногенная катастрофа и новый экоцид: какими могут быть последствия подрыва "Крымского титана"

Путин поручил готовить химвойска

Владимир Путин вже поручил готовить химвойска. Соответствующее заявление он сделал во время шабаша с "военкорами" 13 июня. Официальная причина – преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС, который совершила Россия. В то же время отмечают, что для такого типа работ химвойска не нужны. Кстати, стоит также упомянуть, что Россия не делает ничего, чтобы ликвидировать последствия своего теракта на Каховской ГЭС.

Реальная цель размещения там химических войск может состоять в провокации на заводе "Титан". Россия может совершить очередную техногенную катастрофу,

– говорят в "Атеше".

В ГУР МО заявили, что Россия планирует остановить "Крымский титан"

Несколько дней назад в ГУР МО сообщили, что Россия планирует остановить "Крымский титан". После подрыва Каховской ГЭС процессы производства были нарушены до критического уровня.

Оккупанты не смогут нормализовать работу, поэтому собираются остановить завод. Кроме того, есть данные о заминировании "Крымского титана". В частности, минируют цехи, а также закладывают взрывчатку на заводской территории.

Важно! По данным разведки, на холодильном оборудовании предприятия в целом используется до 200 тонн технологического аммиака.