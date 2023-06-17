Наразі на території тимчасово окупованого Криму, вочевидь, відбуваються заздалегідь сплановані дії по скоєнню ще одного теракта – цього разу на "Кримському титані". Вище керівництво їх погодило.

Зверніть увагу Техногенна катастрофа та новий екоцид: якими можуть бути наслідки підриву "Кримського титану"

Путін доручив готувати хімвійська

Володимир Путін доручив готувати хімвійська. Відповідну заяву він зробив під час шабашу з "воєнкорами" 13 червня. Офіційна причина – подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, який скоїла Росія. Водночас зазаначають, що для такого типу робіт хімвійська не потрібні. До слова, варто також згадати, що Росія не робить нічого, аби ліквідувати наслідки свого теракту на Каховській ГЕС.

Реальна мета розміщення там хімічних військ може полягати у провокації на заводі "Титан". Росія може виконати чергову техногенну катастрофу,

– кажуть в "Атеші".

У ГУР МО заявили, що Росія планує зупинити "Кримський титан"

Декілька днів тому у ГУР МО повідомили, що Росія планує зупинити "Кримський титан". Після підриву Каховської ГЕС процеси виробництва там були порушені до критичного рівня.

Окупанти не зможуть нормалізувати роботу, тому збираються зупинити завод. Окрім того, є дані про замінування "Кримського титана". Зокрема, мінують цехи, а також закладають вибухівку на заводській території.

Важливо! За даними розвідки, на холодильному обладнанні підприємства загалом використовується до 200 тонн технологічного аміаку.

Водночас у ГУР МО наголосили, що, вочевидь, Росія вкотре намагається вдатися до шантажу цивілізованого світу. Російські варвари вже скоїли екоцид й продовжують погрожувати новими терактами.

За даними джерел 24 Каналу, окупанти можуть готуватися до теракту на "Кримському титані", бо розсилають такі накази.



Такі накази отримують окупанти / Джерела 24 Каналу

До слова, раніше стало відомо, що окупанти вже готують евакуацію так званої "влади".