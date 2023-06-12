На сьогодні процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня. Все це – через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС.

Важливо Чи планує Росія підрив інших ГЕС в Україні: полковник СБУ припустив наслідки таких дій

Росіяни планують зупинити завод "Кримський титан"

Як розповіли в українській розвідці, через теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі "Кримський титан" в Армянську порушені до критичного рівня.

Відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку "Кримського титану".

Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії Московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території,

– заявили в ГУР МО.

Так, теракт на заводі "Кримський титан", до якого готуються загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками. Зараз на холодильному обладнанні підприємства використовується близько 200 тонн технологічного аміаку.

У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини, наголосили у розвідці.

Підрив Каховської ГЕС – на совісті Путіна

Нагадаємо, нещодавно у легіоні "Свобода Росії" записали відеозвернення щодо російської терористичної атаки на Каховську ГЕС. Добровольці переконані, що єдиний спосіб зупинити агресію окупантів – ліквідувати Путіна.

Водночас військові заявили, що після цієї екологічної катастрофи неможливі будь-які дипломатичні рішення.

Добровольці переконані, що підрив дамби на Херсонщині матиме жахливі наслідки для екології цілого регіону – на роки він стане непридатним для життя та сільського господарства. І небезпечні не тільки затоплення, але і можлива аварія на Запорізькій АЕС.

"Якщо впоратися з ситуацією не вдасться, і трапиться ядерна катастрофа, то за масштабами вона перевершить навіть Чорнобильську", – сказав один з військових.