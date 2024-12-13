Саме їхнім знищенням і займаються ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що Україна вже знищила російський ЗРК С-400 в Криму.

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Важливі цілі для знищення в Криму

Речник зауважив, що процес демілітаризації Криму продовжується. Деокупація півострова є одним із важливих завдать Збройних Сил України. Військовий та дипломатичний способи його повернення будуть взаємопов'язані.

Сьогодні справді продовжується "виніс вперед ногами" систем ППО. Знищення ЗРК С-400 це підтверджує,

– наголосив Братчук.

Кримський міст зараз виконує логістичний функціонал. Через цей міст окупанти постачають до тимчасово окупованого півострова пальне – те, що необхідно для тамтешніх військових російських угруповань.

Цікаво! Росіяни постійно стягують на півострів усі зразки ППО, адже охорона Кримського моста для країни-агресорки в пріоритеті. Однак ворожа ППО "чомусь" періодично зникає.

Це стосується не лише Криму, а й окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Ворог готується до інтенсивних штурмових дій саме на цих відтінках.

Кримський міст зараз не є пріоритетною ціллю. Однак якщо говорити про знищення систем протиповітряної оборони, про цей військовий потенціал окупантів у Криму, то якраз ці ППО на себе відтягує міст. Ворог намагається його охороняти,

– пояснив речник.

Крім того, українські дрони, які атакують Крим, також виконують розвідувальну функцію щодо розташування російських військових об'єктів та ППО.

Нагадаймо, що удар ЗСУ по С-400 в тимчасово окупованому Криму був вже вдруге після удару по ЗРК на Курщині 23 листопада.