Про це пише 24 Канал з посиланням на Defense Express. Британські розвідники опублікували фото того, що лишилося від С-400 в Криму, – це дві вирви розміром 13,5 метра.

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Як у Британії оцінюють зусилля Сил оборони в Криму

Міноборони Великої Британії не заявляє своїх оцінок по головному питанню – а яким саме засобом наші військові буквально висадили в повітря цей російський С-400 в тимчасово окупованому Криму. Бо для такого удару з однаковою ймовірністю могли бути використані як ATACMS, так і вітчизняні модернізовані "Нептуни", перше застосування котрих для знищення С-400 в тимчасово окупованому Криму відбулось взагалі восени 2023 року,

– вказали аналітики.

Вони вважають, що удар міг бути прокладанням шляху українським ракетам до Кримського мосту – або ж до критичної інфраструктури окупантів на півострові, що є не меншим пріоритетом для Києва.

У Великій Британії зосередилися на тому, що це був потужний удар, після якого від С-400 залишився хіба кратер. А також на тому, що це другий за листопад 2024 року результативний удар Сил оборони України по російських С-400. ЗСУ били по Криму 29 листопада, а по Курщині – 23 листопада.

"Можемо пригадати, що того ж 29 листопада 2024 року в соцмережах справді були повідомлення про новий удар по російських окупантах в Криму, однак при цьому заявлялись лише припущення, що "приліт" відбувся або по позиції ЗРК С-400, або ж по складу боєприпасів. Як наочно можемо побачити, ціллю удару став саме російський комплекс С-400, при цьому "приліт" був настільки результативним, що лишається тільки рахувати ширину кратера від потужності вибуху", – написали Defense Express.