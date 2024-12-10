Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Британские разведчики опубликовали фото того, что осталось от С-400 в Крыму, – это две воронки размером 13,5 метра.

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Как в Британии оценивают усилия Сил обороны в Крыму

Минобороны Великобритании не заявляет своих оценок по главному вопросу – а каким именно средством наши военные буквально высадили в воздух этот российский С-400 во временно оккупированном Крыму. Потому что для такого удара с одинаковой вероятностью могли быть использованы как ATACMS, так и отечественные модернизированные "Нептуны", первое применение которых для уничтожения С-400 во временно оккупированном Крыму состоялось вообще осенью 2023 года,

– указали аналитики.

Они считают, что удар мог быть прокладыванием пути украинским ракетам к Крымскому мосту – или же к критической инфраструктуре оккупантов на полуострове, что является не меньшим приоритетом для Киева.

В Великобритании сосредоточились на том, что это был мощный удар, после которого от С-400 остался разве кратер. А также на том, что это второй за ноябрь 2024 года результативный удар Сил обороны Украины по российским С-400. ВСУ били по Крыму 29 ноября, а по Курщине – 23 ноября.

"Можем вспомнить, что того же 29 ноября 2024 года в соцсетях действительно были сообщения о новом ударе по российским оккупантам в Крыму, однако при этом заявлялись лишь предположения, что "прилет" состоялся или по позиции ЗРК С-400, или по складу боеприпасов. Как наглядно можем увидеть, целью удара стал именно российский комплекс С-400, при этом "прилет" был настолько результативным, что остается только считать ширину кратера от мощности взрыва", – написали Defense Express.