Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разведывательный обзор от Министерства обороны Великобритании от 9 декабря в соцсети Х.

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Что известно о поражении российской С-400 в Крыму

В разведке Великобритании отметили, что 29 ноября 2024 года ВСУ уничтожили составляющие системы противовоздушной обороны С-400 в Симферополе, что в аннексированном Крыму.

По данным разведывательного ведомства, во время атаки в соцсетях освещали взрыв и детонацию ракетного топлива, связанную с разрушением элементов системы ПВО.

Также на спутниковых снимках были идентифицированы две воронки размером 13,5 метра, рассеянные обломки и пять машин скорой помощи.



Каким было поражение российской С-400 в Крыму 29 ноября / Фото Минобороны Британии

В британской разведке отметили, что это второй случай уничтожения российских ЗРК С-400 ВСУ в ноябре 2024 года. До этого такой же комплекс после уничтожения ЗРК С-400 в Курской области 23 ноября.

К слову, 29 ноября местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Крыму, а именно вблизи села Витино Сакского района. В Центре противодействия дезинформации предположили, что удар пришелся по вражеской С-400.