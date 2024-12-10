Украина проводит успешные испытания различных видов ракет и дронов, в частности ракеты “Рута”. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

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Успешные испытания оружия

По словам президента, словосочетание "украинские ракеты и дроны" до недавнего времени были чем-то из фантастики, однако сегодня это – реальность.

Он отметил, что ракета "Паляница" уже вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла также и ракета-дрон "Пекло". Силы обороны уже получили первую партию.

Идут успешные испытания новой ракеты "Рута",

– добавил он.

Также продолжается работа и над украинскими дронами. За время полномасштабной войны Украина существенно нарастила производство собственного оружия, однако все равно нуждается в поддержке партнеров. Наше государство также успешно применяет на поле боя западное вооружение.