Україна проводить успішні випробування різних видів ракет та дронів, зокрема, ракети "Рута". Про це пише 24 Канал із посиланням на президента Володимир Зеленського.
Дивіться також У "Вовках Да Вінчі" заявили про критичну ситуацію на Покровському напрямку
Успішні випробування зброї
За словами президента, словосполучення "українські ракети та дрони" донедавна були чимось з фантастики, проте сьогодні це – реальність.
Він відзначив, що ракета "Паляниця" вже вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла також і ракета-дрон "Пекло". Сили оборони вже отримали першу партію.
Йдуть успішні випробування нової ракети "Рута",
– додав він.
Також триває робота і над українськими дронами. За час повномасштабної війни Україна суттєво наростила виробництво власної зброї, проте все одно потребує підтримки партнерів. Наша держава також успішно застосовує на полі бою західне озброєння.