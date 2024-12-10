Україна проводить успішні випробування різних видів ракет та дронів, зокрема, ракети "Рута". Про це пише 24 Канал із посиланням на президента Володимир Зеленського.

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Успішні випробування зброї

За словами президента, словосполучення "українські ракети та дрони" донедавна були чимось з фантастики, проте сьогодні це – реальність.

Він відзначив, що ракета "Паляниця" вже вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла також і ракета-дрон "Пекло". Сили оборони вже отримали першу партію.

Йдуть успішні випробування нової ракети "Рута",

– додав він.

Також триває робота і над українськими дронами. За час повномасштабної війни Україна суттєво наростила виробництво власної зброї, проте все одно потребує підтримки партнерів. Наша держава також успішно застосовує на полі бою західне озброєння.