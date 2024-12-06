"Пекло" – це перша серія українських ракет-дронів, запущена у серійне виробництво. Цю зброю наші захисники успішно використовували 5 разів, передає 24 Канал із посиланням на Defence Express.

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У чому особливість новітньої української ракети

Експерти по фото проаналізували характеристики "Пекла".

Цей снаряд класифікували як дрон-ракета. Хоча це класична крилата ракета, однак у відносно малих розмірах. Заявлено, що "Пекло" долає відстань до 700 кілометрів і має швидкість 700 кілометрів за годину.

Орієнтовна довжина та розмах крила "Пекло" – десь до 2 метрів. Вага бойової частини навряд чи більша за 50 кілограмів. Двигун – малогабаритний турбореактивний.

На фото добре видно, що корпус "Пекла" сформований саме за технологіями виробництва реактивних літальних апаратів – метал та клепки. Видання стверджує, що це надійне і добре відоме рішення, яке дозволяє виробляти корпуси у промислових масштабах.

Елементи ракети легко монтувати, оскільки корпус складається лише з декількох великих частин, двигун розміщений зовні.

Крило "Пекла" – фіксоване. Аналітики вважають, що це теж правильний вибір. Адже якби крило спробували зробити складним, це лише б спричинило збільшення ваги конструкції з можливим погіршенням аеродинамічних якостей.

Заднє хвостове оперення – V-подібне. Це також свідчить про економію ваги. При цьому керуючі поверхні – елерони та елевони не мають зовнішніх тяг. Журналісти зауважують, що це гарна ознака "дорослої" реактивної конструкції.

Довгі фіксовані крила прямо говорять, що навряд її запускають з літака. Для запуску із землі таких апартів із турбореактивними двигунами потрібний ракетний прискорювач. Зазвичай він чіпляється знизу і можливо гачок для цього якраз і видно внизу фюзеляжу.

"Пекло" є дуже ґрунтовною прагматичною розробкою з ухилом на технологічність та масовість промислового виробництва,

– наголосили у Defence Express.