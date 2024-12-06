Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

До теми Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло"

Українська ракета-дрон "Пекло": є успішні застосування

Верховний Головнокомандувач передав Силам оборони першу партію українських ракет-дронів, які запустили в серійне виробництво.

Вже є п'ять успішних застосувань ракет-дронів "Пекло",

– повідомили під час заходу.

Новітня українська ракета-дрон має дальність ураження 700 кілометрів і швидкість 700 кілометрів на годину. З міркувань безпеки інші технічні характеристики й кількість переданих одиниць не називають. Однак, напередодні президент заявив, що це принципово новий вид озброєння.

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Новітня українська ракета-дрон "Пекло" \ Фото Укрінформу

Учасники заходу також наголосили, що за своєю ефективністю українські ракети-дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет. Ба більше, значно дешевші.