Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

К теме Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов "Пекло"

Украинская ракета-дрон "Пекло": есть успешные применения

Верховный Главнокомандующий передал Силам обороны первую партию украинских ракет-дронов, которые запустили в серийное производство.

Уже есть пять успешных применений ракет-дронов "Пекло",

– сообщили во время мероприятия.

Новейшая украинская ракета-дрон имеет дальность поражения 700 километров и скорость 700 километров в час. Из соображений безопасности другие технические характеристики и количество переданных единиц не называют. Однако накануне президент заявил, что это принципиально новый вид вооружения.

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Новейшая украинская ракета-дрон "Пекло" \ Фото Укринформа

Участники мероприятия также отметили, что по своей эффективности украинские ракеты-дроны не уступают отдельным видам российских крылатых ракет. Более того, значительно дешевле.