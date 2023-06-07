У легіоні "Свобода Росії" заявили, що причина підриву окупантами Каховської ГЕС очевидна – таким чином вони намагаються відтягти український контрнаступ та виграти час для втечі з Криму. Водночас військові повідомили, що після цієї екологічної катастрофи неможливі будь-які дипломатичні рішення.

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Росія вчинила акт екологічного тероризму

Добровольці з легіону "Свобода Росії" переконані, що підрив дамби на Херсонщині матиме жахливі наслідки для екології цілого регіону – на роки він стане непридатним для життя та сільського господарства. І небезпечні не тільки затоплення, але і можлива аварія на Запорізькій АЕС.

"Якщо впоратися з ситуацією не вдасться, і трапиться ядерна катастрофа, то за масштабами вона перевершить навіть Чорнобильську", – заявив один з військових.

Важливо! В Києві запевнили, що ситуація на ЗАЕС наразі контрольована. Попри падіння рівня води у Каховському водосховищі, на станції є альтернативні почстачальники води. Резервних запасів має вистачити на кілька місяців.

Наголосили в "Свободі Росії" і на тому, що підрив Каховської ГЕС вплине і на Крим, який Росія вважає "своїм", адже тепер там почнуться серйозні проблеми з водопостачанням. Та окупанти вже показали, що не дбають про цивільних на окупованих територіях – вони перешкоджають їхній евакуації.

Ми повинні виграти цю війну! Поки живий терорист Путін – ця війна не має мирного і дипломатичного рішення. Путін не піде сам, і поки він при владі, ми можемо припинити цей кошмар лише одним способом: завдавши йому остаточної військової поразки та виконавши смертний вирок,

– підсумували добровольці.

Як проходить рейд добровольців на Бєлгородщину

Того ж дня, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, добровольці опублікували відео, де показали заїзд РДК та "Свободи Росії" у Нову Таволжанку, що у Бєлгородській області. Бійці повідомили, що проїхалися "з вітерцем" та зайняли вигідні позиції для подальшого наступу.

Як бачите, горезвісні "зуби дракона" успішно розійшлися кишенями чиновників,

– зазначили вони.

Окрім того, у мережі з'явилося відео з імовірного місця ліквідації російського полковника Андрія Стесєва. Вбили його в селі Нова Таволжанка, де напередодні з рейдом були РДК та "Свобода Росії".

Місце ліквідації окупанта Стесєва / Відео легіону "Свобода Росії"

Добровольці звернулися до цивільних в Шебекіно

В Росії у відповідь на дії бійців РДК та "Свободи Росії" почали так звану "контртерористичну операцію". Військові ж "Свободи Росії" закликали окупантів припинити обстріли та скласти зброю.

Від ваших дій страждають найпростіші російські люди, їхні будинки, об'єкти критичної інфраструктури, заводи, підприємства. Мирні жителі області не заслужили бути вбитими своїми ж братами. Ми хочемо їх врятувати та врятувати всю Росію. Досить! Залишіть Шебекіно та область у спокої!

– заявили добровольці.

Шебекінців з закликали залишатися в укриттях та запевнили, що роблять усе можливе для "звільнення" регіону.

Натомість Російський добровольчий корпус заявив, що відтепер не співпрацюватиме з жодними політичними організаціями. Єдина форма співпраці з РДК – допомога від сторонніх організацій у рекрутингу. Втім, для повалення режиму в Росії добровольці приймають також волонтерську і фінансову допомогу.