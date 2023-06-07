В легионе "Свобода России" заявили, что причина подрыва оккупантами Каховской ГЭС очевидна - таким образом они пытаются оттянуть украинское контрнаступление и выиграть время для побега из Крыма. В то же время военные сообщили, что после этой экологической катастрофы невозможны какие-либо дипломатические решения.

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Россия совершила акт экологического терроризма

Добровольцы из легиона "Свобода России" убеждены, что подрыв дамбы в Херсонской области будет иметь ужасные последствия для экологии целого региона – на годы он станет непригодным для жизни и сельского хозяйства. И небезопасны не только затопления, но и возможная авария на Запорожской АЭС.

"Если справиться с ситуацией не удастся, и произойдет ядерная катастрофа, то по масштабам она превзойдет даже Чернобыльскую", – заявил один из военных.

Важно! В Киеве заверили, что ситуация на ЗАЭС контролируется. Несмотря на падение уровня воды в Каховском водохранилище, на станции есть альтернативные поставщики воды. Резервных запасов должно хватить на несколько месяцев.

Подчеркнули в "Свободе России" и то, что подрыв Каховской ГЭС повлияет и на Крым, который Россия считает "своим", ведь теперь там начнутся серьезные проблемы с водоснабжением. Но оккупанты уже показали, что не заботятся о гражданских на оккупированных территориях – они препятствуют их эвакуации.

Мы должны выиграть эту войну! Пока жив террорист Путин – у этой войны нет мирного и дипломатического решения. Путин не уйдет сам, и пока он у власти, мы можем прекратить этот кошмар только одним способом: нанеся ему окончательное военное поражение и выполнив смертный приговор,

– подытожили добровольцы.

Как проходит рейд добровольцев на Белгородщину

В тот же день, когда российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, добровольцы опубликовали видео, где показали заезд РДК и "Свободы России" в Новую Таволжанку, что в Белгородской области. Бойцы сообщили, что проехались "с ветерком" и заняли выгодные позиции для дальнейшего наступления.

Как видите, пресловутые "зубы дракона" успешно разошлись карманами чиновников,

– отметили они.

Кроме того, в сети появилось видео с вероятного места ликвидации российского полковника Андрея Стесева. Убили его в селе Новая Таволжанка, где накануне с рейдом были РДК и "Свобода России".

Место ликвидации оккупанта Стесева / Видео легиона "Свобода России"

Добровольцы обратились к гражданским в Шебекино

В России в ответ на действия бойцов РДК и "Свободы России" начали так называемую контртеррористическую операцию. Военные же "Свободы России" призвали оккупантов прекратить обстрелы и сложить оружие.

От ваших действий страдают простые российские люди, их дома, объекты критической инфраструктуры, фабрики, компании. Мирные жители области не заслужили быть убитыми своими же братьями. Мы хотим их спасти и спасти всю Россию. Хватит! Оставьте Шебекино и область в покое!

– заявили добровольцы.

Шебекинцев призвали оставаться в укрытиях и заверили, что делают все возможное для "освобождения" региона.

Российский добровольческий корпус заявил, что отныне не будет сотрудничать ни с какими политическими организациями. Единственная форма сотрудничества с РДК – помощь от сторонних организаций в рекрутинге. Впрочем, для свержения режима в России добровольцы принимают волонтерскую и финансовую помощь.