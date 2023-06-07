Таку думку 24 Каналу озвучив народний депутат та полковник СБУ Роман Костенко. За його словами, гідрогенерація відіграє важливу роль в роботі АЕС.

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Костенко зазначив, що окупанти неодноразово завдавали ударів по ТЕС, виводили з ладу Запорізьку АЕС. Тому можна очікувати, що вони будуть бити по теплових електростанціях та гідроелектростанціях, щоб змусити Україну відключити атомні електростанції.

Ми ж розуміємо, яку роль відіграє гідрогенерація: охолодження, стабілізація напруги. Це дуже важливо. Атомні електростанції постійно подають якусь напругу, яку потрібно періодично додавати або зменшувати її за допомогою таких менших генерацій як ГЕС та ТЕС,

– пояснив він.

Полковник СБУ наголосив, що якщо вивести з ладу гідроелектростанції, то буде складно забезпечити Україну постійним електричним струмом.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив, що теракт на Каховській ГЕС – це найбільша рукотворна катастрофа в Європі за останні кілька десятиліть, а Росія цим воєнним злочином "підірвала бомбу масового екологічного ураження".

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