Источники партизанского движения сообщают, что проверку на заводе провели несколько дней назад. Об этом пишет 24 Канал.

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Россия может взорвать "Крымский титан"

Так называемые оккупационные власти продолжают собирать списки членов семей работников завода и работников местной администрации Армянска. Делают это на основании возможной эвакуации на случай якобы "украинских провокаций".

В общем, ситуация нас беспокоит, но мы будем продолжать собирать информацию, чтобы информировать общественность об оперативной обстановке вокруг завода "Титан". Вступай в ряды "АТЕШ" – помоги собрать как можно больше информации о "Титане",

– отметили партизаны.

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Подрыв завода контрнаступление не остановит

"Крымский титан" и Запорожская АЭС – ключевые объекты, где оккупанты могут нанести ущерб Украине. Об этом заявил секретарь СНБО. В то же время Алексей Данилов подчеркнул, что подрыв завода или АЭС не поможет врагу остановить контрнаступление украинской армии.

"Имейте в виду, что нас это не может остановить в вопросе освобождения нашей Украины от этих террористов. Мы обязательно освободим нашу страну, включая Крым. Сейчас будут такие решающие месяц-два-три, которые будут ставить много точек в окончании тех". или других процессов", – отметил чиновник.