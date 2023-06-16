Украинский лидер утверждает, что Россия может пойти на такой шаг по отношению к АЭС на Запорожье, поскольку это будет инструментом влияния на Запад. Очевидно, Кремль будет стремиться к тому, чтобы заставить Киев через мировых лидеров после ядерного теракта сложить оружие. Единственным условием, которое может это предотвратить, является интенсификация поставок вооружения для Украины.

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Россия способна на все

Не стоит забывать, что не так давно враг уже совершил теракт, повлекший техногенную катастрофу. Собственно, взорвал Каховскую гидроэлектростанцию – в результате этого десятки населенных пунктов оказались под водой.

Россия хочет взорвать (Запорожскую – 24 Канал) АЭС. Потому что, как и с (Каховской – 24 Канал) дамбой, они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир оказывал давление на Украину для нужного им варианта прекращения этого конфликта,

– заявил Зеленский.

Кроме того, глава нашего государства констатировал, что поставки вооружения от западных стран затягиваются – к тому же техника передается небольшими партиями. По словам Зеленского, если мир стремится к победе Украины, то такая ситуация должна измениться.

Если нам массово передадут военное оборудование, которое сейчас находится на балансе у наших партнеров, мы скорее победим,

– подчеркнул президент.

МАГАТЭ "не дремлет"