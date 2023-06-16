Военные учения продлятся до 23 июня. К ним Североатлантический союз готовился почти 4 года. Почему масштабы маневров – беспрецедентные и как они повлияют на войну России против Украины, а также при чем здесь Китай – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о крупнейших в истории воздушных учениях НАТО

Air Defender-2023 – около 10 000 участников, 250 самолетов из 25 стран на полигонах и в небе Германии, Нидерландов и Чехии и над прибрежными зонами Северного и Балтийского морей.

Сценарий обучения смоделирован на основе сценария оказания помощи в соответствии со статьей 5 НАТО.



Где будут дислоцироваться самолеты союзников / инфографика Bundeswehr / Marco Parge

Вся эта воинственная "стая боевых птиц" будет вырабатывать сценарий отражения атаки на одну из стран НАТО, точнее – Эстонию или Румынию. Интересно, нападение со стороны кого?

Важно для понимания! Именно авиация является главным оружием НАТО – ее технологичность дает преимущество над любым соперника. А это позволяет избегать лишних жертв собственных войск и наносить максимальное поражение врагу.



Именно по этому принципу действовали силы НАТО в Ираке, Афганистане и бывшей Югославии. Это стандарт современных боевых действий, на который в России нет ответа.





В Германии стартуют самые масштабные учения / фото NATO

США отправили на Air Defender-2023 2000 военнослужащих Национальной гвардии США и около 100 самолетов. В частности, это будут:

истребители пятого поколения F-35 США и Нидерландов производства Lockheed Martin,

а также самолеты-разведчики AWACS,

дозаправщики в воздухе и транспортные авианосцы из Японии.

Помимо F-35 на учениях будут также хорошо известны F-16, но не только они. В небе появятся Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen, F-15, F-18, EA-18, A-10, KC-135, KC-4, AWACS, C-13, C-17 и DA20 Falcon.



Совместные воздушные операции отработают в трех воздушных пространствах / Bundeswehr / Marco Parge

Япония оказалась здесь совсем не случайно. Страна является участницей учений. Российская агрессия заставила пересмотреть Токио собственные доктрины обороны.

Справочно! Япония и Россия формально до сих пор находятся в состоянии войны, поскольку мирный договор между государствами не подписан из-за оккупации россиянами японских Курильских островов.

Эти учения также, очевидно, должны учесть ошибки во время хаоса в аэропорту Кабула в 2021 году, когда США и их союзники поспешно завершили свою миссию в Афганистане.

Другие сценарии включают поддержку наземных войск из воздуха, воздушные бои с вражескими самолетами и перехват ракет средней дальности истребителями-бомбардировщиками НАТО.

Для участия в учениях американские вооруженные силы отправляют малозаметные боевые самолеты F-35, самые современные истребители Альянса.

В Северном море состоятся оборонительные учения против вражеских подлодок или кораблей.



Крупнейшие учения такого типа с момента создания военного альянса НАТО в 1949 году / фото Фальк Бервальд / Бундесвер

Как НАТО ставит Россию в позицию "на колени"

В конце 2021 года Путин активно готовил вторжение в Украину и одновременно искал тот самый casus belli. Таким в итоге стал ультиматум к НАТО с требованием "откатиться" к границам 1997 года и фактически передать в "сферу влияния" Москвы всю Восточную Европу, и, само собой, все бывшие республики (на самом деле – колонии) бывшего СССР.

После того, как Альянс фигурально посоветовал Путину "не пропускать прием лекарств", тот напал на Украину. Впрочем, самое полномасштабное вторжение презентовал как войну против НАТО. Российская пропаганда мгновенно принялась реализовывать бред диктатора и рассказывать, что якобы в Украине их "вторая армия мира" сражается именно против армии Альянса и лишь этим объясняется провал плана "Киев за 3 дня", а затем и безумные потери россиян в людях и технике.

В реальности НАТО на эту войну еще не пришла и имеет полное право повторить: "Мы еще не начинали".

Но российский диктатор должен понимать, что угрожать цивилизованному миру и самому мощному военному блоку на планете – дело очень опасное. И оно непременно будет иметь последствия.

Первым из них стало присоединение к НАТО Финляндии – нейтральная страна, имеющая длинную границу с агрессивным соседом, решила не рисковать и отказалась от многолетнего нейтралитета и присоединилась к НАТО.

Следующей станет Швеция – эта страна уже давно интегрирована в Альянс и изменение ее официального статуса тормозится только Турцией.

Здесь нужно учитывать, что это было частью предвыборной программы президента Эрдогана, сейчас же ритуальные поклоны и уступки в финальной стадии и в скором времени Стокгольм станет полноправным членом НАТО.



Интересно, что турецкий казус не влияет на военное сотрудничество Швеции с Альянсом, страна также разрешила размещение военных НАТО на своей территории. Кроме того, Швеция является участником учения Air Defender-2023.

Усиление НАТО на севере Европы закрывает Балтийское море для российских военных, увеличивает границу РФ с НАТО более чем на 1000 километров, дает военные базы НАТО фактически на заднем дворе у россиян и ставит их военные объекты, в частности, стратегические, являющиеся частью так называемой ядерной триады, в режиме "как на ладони".

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Как же на это реагирует Путин? Никак. Российский диктатор просто это проглотил и что-то прошептал о том, что Швеция и Финляндия могут легко и по своему усмотрению присоединяться к НАТО.

И что же выходит? А значит, ультиматум к НАТО от декабря 2021 года был очковтирательством. Россия заявила о суперамбициозных максимальных целях, а на самом деле просто хотела захватить Украину.

Эта стратегия бизнес-переговоров известна как "проси много – получишь хоть что-то" и именно на такой принцип надеялись в Москве. Но получилось так, что и Украина огрызнулась (еще и так, что фактически уничтожила огромную часть российской армии). Тем временем в НАТО уже проснулись, увидели, с кем имеют дело и уже точно не отдадут своего, более того, сами готовы к "эскалации".

Именно под этим соусом следует рассматривать учения воздушных сил НАТО Air Defender-2023, стартовавшие на днях в Германии. Учения признали самыми масштабными за все время существования НАТО. Этот период, напомним, включает и времена холодной войны, когда Европа и США реально готовились дать отпор советским танковым армадам, которые имели целью совершить бросок на Ла-Манш.



Истребители Альянса на задании / фото NATO

НАТО даст бой, и он состоится в воздухе

Интересно, что идея учений возникла как реакция НАТО на оккупацию россиянами украинских территорий и ухудшение ситуации в Европе. В частности, на северном фланге Альянса а на территории стран Балтии. Правда, от факта до проекта прошло четыре года. Первые учения Air Defender были запланированы на 2018 год. Впрочем, впоследствии их перенесли. И вот наступил 2023 год и, оглядываясь в 2014 и 2018, становится понятным, как сильно изменился мир.

Изменился и Альянс. Ранее стратегия НАТО в случае военного конфликта предполагала, что страны Балтии будут оккупированы россиянами, а их придется отбивать.

В настоящее время концепция меняется и НАТО даст бой, чтобы сделать невозможным оккупацию. И сражение это произойдет в воздухе.

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Учения – мощный сигнал; а также демонстрация силы. В настоящее время Украина только ведет переговоры со странами НАТО о создании "коалиции боевых самолетов", которая была бы лишь небольшой частью (в пределах нескольких процентов мощностей ВВС Альянса). Зато здесь имеем дело со всем лучшим, что есть у НАТО.



Истребитель Бундесвера наготове / фото NATO

Сигнал не только для России, но и для Китая

Хотя генерал Инго Герхарц (инспектор Люфтваффе Бундесвера) и говорит, что учения НАТО ни на кого конкретно не направлены и натовские самолеты даже не будут подлетать к Крулевцу (россияне до сих пор называют его Калининградом), все все понимают. В частности, и в России, там выбрали вариант терпеть.

Молчит президент страны, ничего не пишет Медведев, показательно не обращают на это внимания другие пропагандисты. Хотя, согласно их логике и адженде, должны кричать об опасности от "агрессивного блока НАТО" и персонально от "Люфтваффе".

И только едва слышен голос так называемых "экспертов". Но они всё правильно говорят и всё правильно понимают.

Безусловно, это сигнал России, особенно это проявляется в контексте "ситуации в Украине". Можно достаточно однозначно сказать, что это демарш, направленный против России, – сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (РАН) Александр Камкин заявил о "неком" вызове.

Но на вызов нужно реагировать. И как реагирует Россия? Организует несколько десятков маргиналов на пикет авиабазы Вунсторф в Нижней Саксонии. Серьезно? А других вариантов нет – Су-57 – это фантом, российские авианосцы – это "Адмирал Кузнецов", "убийца натовских авианосцев" – крейсер "Москва" – на дне Черного моря.

Да, Россия имеет многочисленное авианаследие времен СССР, однако, все это устарело и исчерпывает свой ресурс. Сейчас российские ВВС способны только на нападения в стиле камикадзе на натовские беспилотники (как было в марте 2023 над Черным морем). И это очень похоже на акт отчаяния, когда нет других аргументов, а "подмога" в лучших традициях российской военной науки – "не пришла".

Обновления ждать неоткуда – санкции сделали невозможным создание россиянами новых самолетов это уже помножило на нет перспективные проекты россиян, включая истребитель пятого поколения Су-57, и все остальные "вундерваффе".

В настоящее время судьба российской авиации – промышленный каннибализм и надежда на ПВО. А это, несмотря на очевидную уязвимость, остается проблемой и для отработки мер по ее решению цивилизованный мир и проводит учения. Кто-то – в теории, хоть и максимально приближенной к реалиям (как на Air Defender-2023), а кто-то – на практике и имеет значительные успехи.

А что будет дальше? А дальше будет саммит НАТО в Вильнюсе. Он пройдет в начале июля, и там будут приняты очень важные решения. Они будут касаться нового расширения НАТО (шестая волна). Да, речь об Украине. И Россия уже традиционно ничего не сможет с этим поделать. Как и в случае с Air Defender-2023, россиянам отведена роль зрителей.

Любопытно! Следует понимать, что где-то далеко сидит и наблюдает другой агрессор (потенциальный). Чиновники из Китая давно мечтают о захвате Тайваня и установлении собственной гегемонии в мире.



Для этого Китай модернизирует собственную армию и штампует новые самолеты и корабли (на самом деле модернизация советской техники). Также Пекин пытается вбить клин между США и ЕС. И поэтому совместные учения НАТО для Китая – это большая проблема, ведь это демонстрирует превосходство демократического мира над тоталитарным, не только моральное, но и физическое.

Эта мощная сила долго спала (ведь верила, что мирное сосуществование и ценности мира и демократии выгодны всем). Сейчас ее пробудила бездарная попытка России захватить Украину. А это значит, что агрессору или же агрессорам будет очень больно.