Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Киев ожидает, что во время саммита НАТО в Вильнюсе блок внесет ясность о том, когда и каким образом Украина сможет стать полноправным членом Альянса.

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Украина хочет "освободить" пространство для политических решений

По словам Резникова, защита Европы для Украины – "не просто абстрактное понятие".

Мы уже добились впечатляющих результатов в борьбе с Россией благодаря нашей работе со странами-членами Альянса. Мы уже собрали невероятно разнообразный арсенал вооружения и снаряжения. Мы построили логистические маршруты из стран НАТО к нам, которые являются логистическими маршрутами беспрецедентной сложности, организовали программы обучения в странах НАТО... Мы будем укреплять такое сотрудничество и дальше,

– сказал Резников.

Глава Минобороны заявил, что сейчас "вся страна ждет ясности: когда и как мы станем полноправным членом Альянса".

По его словам, Минобороны и ВСУ сейчас стремятся "добиться максимальной оперативной совместимости со странами НАТО для наших Вооруженных Сил, для наших Сил безопасности и обороны за счет внедрения стандартов НАТО".

"Наша цель – выполнить все, что находится в компетенции Минобороны и ВСУ, выстроить все практические вещи до такой степени, чтобы в Вильнюсе было максимально освобождено пространство для принятия необходимых политических решений на уровне глав государств", – резюмировал Резников.

К сведению. Резников 15 июня примет участие в официальном заседании комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

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