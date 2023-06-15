Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Киев ожидает, что во время саммита НАТО в Вильнюсе блок внесет ясность о том, когда и каким образом Украина сможет стать полноправным членом Альянса.
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Украина хочет "освободить" пространство для политических решений
По словам Резникова, защита Европы для Украины – "не просто абстрактное понятие".
Мы уже добились впечатляющих результатов в борьбе с Россией благодаря нашей работе со странами-членами Альянса. Мы уже собрали невероятно разнообразный арсенал вооружения и снаряжения. Мы построили логистические маршруты из стран НАТО к нам, которые являются логистическими маршрутами беспрецедентной сложности, организовали программы обучения в странах НАТО... Мы будем укреплять такое сотрудничество и дальше,
– сказал Резников.
Глава Минобороны заявил, что сейчас "вся страна ждет ясности: когда и как мы станем полноправным членом Альянса".
По его словам, Минобороны и ВСУ сейчас стремятся "добиться максимальной оперативной совместимости со странами НАТО для наших Вооруженных Сил, для наших Сил безопасности и обороны за счет внедрения стандартов НАТО".
"Наша цель – выполнить все, что находится в компетенции Минобороны и ВСУ, выстроить все практические вещи до такой степени, чтобы в Вильнюсе было максимально освобождено пространство для принятия необходимых политических решений на уровне глав государств", – резюмировал Резников.
В НАТО сделали намек относительно вступления Украины в Альянс
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что во время саммита Альянса в июле Украина получит четкий сигнал о членстве в Альянсе.
- Он заверил, что будущее Украины с НАТО. По словам Столтенберга, у НАТО также еще продолжаются консультации по поводу того, какой будет формулировка Вильнюсского саммита по поводу предстоящего присоединения Украины к Альянсу.
- Он добавил, что в настоящее время союзники еще не согласовали позицию относительно механизма движения Украины в НАТО, но пришли к согласию относительно ряда ключевых позиций.