Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, Київ очікує, що під час саміту НАТО у Вільнюсі блок внесе ясність щодо того, коли і яким чином Україна зможе стати повноправним членом Альянсу.

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Україна хоче "звільнити" простір для політичних рішень

За словами Резнікова, захист Європи для України – "не просто абстрактне поняття".

Ми вже досягли вражаючих результатів у боротьбі з Росією, завдяки нашій роботі з країнами-членами Альянсу. Ми вже зібрали неймовірно різноманітний арсенал озброєння і спорядження. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності, організували програми навчання в країнах НАТО... Ми будемо зміцнювати таку співпрацю й надалі,

– сказав Резніков.

Глава Міноборони заявив, що тепер "уся країна чекає ясності: коли і як ми станемо повноправним членом Альянсу".

За його словами, Міноборони і ЗСУ зараз прагнуть "домогтися максимальної оперативної сумісності з країнами НАТО для наших Збройних Сил, для наших Сил безпеки і оборони за рахунок впровадження стандартів НАТО".

"Наша мета – виконати все, що перебуває в компетенції Міноборони і ЗСУ, вибудувати всі практичні речі до такої міри, щоб у Вільнюсі було максимально звільнено простір для ухвалення необхідних політичних рішень на рівні керівників держав", – резюмував Резніков.

До уваги. Резніков 15 червня візьме участь в офіційному засіданні комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

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