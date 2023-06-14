Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко. Она намекнула, чего ждать от предстоящего саммита.

Важно На саммите в Вильнюсе Украине направят четкий сигнал о членстве в НАТО, – Столтенберг

Обеспечим реальный скачок

Галибаренко выразила надежду, что на предстоящий саммит в Вильнюсе Украина выйдет с хорошим пакетом практической помощи. Речь идет о многолетнем плане по достижению взаимосовместимости с НАТО. Галибаренко подчеркнула, что он будет направлен, в том числе, и на ВСУ для того, чтобы в долгосрочной перспективе окончательно перейти на натовские стандарты в обучении военных и вооружении.

Глава миссии подчеркнула, что Украина уже на финишной прямой в вопросах реформирования некоторых органов, в частности Комиссии Украина – НАТО на Совет Украина – НАТО. Галибаренко подчеркнула, что на предстоящем саммите союзники смогут согласовать все детали о перспективе членства. Вместе с тем она подчеркнула, что многие страны призывают Украину к реализму.

Да, многие страны есть, которые нас призывают к реализму. Но я считаю, что в плане подготовки к Вильнюсу мы и являемся реалистами. Мы не делаем все ставки только на получение приглашения в членство. Именно поэтому, как я говорила, мы готовим и практический пакет, и политический пакет.

– подчеркнула Галибаренко.

Однако, по словам главы миссии, независимо от решения реальный скачок в отношениях Украина – НАТО будет совершен. Галибаренко сравнивает это с тортом: политическое приглашение в Альянс – это "как вишенка на торте". Галибаренко заявила, что сейчас "надо подготовить торт".

Украина получит мощный пакет помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на саммите Украина получит мощный пакет поддержки от союзников по НАТО. Галибаренко считает, что говорится о многолетнем плане для Украины поддержки взаимосовместимости, на который Альянс будет ежегодно выделять финансирование.

"О конкретных объемах сейчас идет дискуссия, но мы исходим из того, что этот план должен предусматривать как кратковременные приоритеты, например, продолжающаяся сейчас закупка нелетального оружия, так и тренировки для украинских военных", - заявила глава миссии.

Кроме того, Украина предложила многие проекты, касающиеся медицинской реабилитации и разминирования. На саммите в Вильнюсе Альянс должен высказать экспертное мнение по этому поводу.

Обратите внимание! Полное интервью с главой миссии Украины при НАТО Наталией Галибаренко выйдет 14 мая в 19:00 на ютуб-канале. 24 Канала.