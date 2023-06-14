В течение 16 месяцев полномасштабной войны в Украине президент США постоянно подчеркивал единство Североатлантического союза в вопросе Украины. Однако молчание сохранялось только в одном вопросе – когда и как наша страна присоединится к НАТО.

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На Байдена начали давить союзники

Сейчас Украина доказала, что может вступить в НАТО и без установленного графика, поскольку дает мощный отпор врагу на поле боя каждый день. Поэтому среди союзников началась дискуссия, чтобы Байден поддержал скорейшее вступление Украины в Альянс. Союзники начали давить на американского президента в этом вопросе. Для Байдена ситуация развивается не лучшим образом, ведь с одной стороны он стремится не допустить каких-либо расколов в НАТО, а с другой – боится развязать Третью мировую войну, о чем его штаб неоднократно говорил.

Активнее всего давить на Байдена начали страны, граничащие с Россией – Литва, Латвия, Эстония и Польша. Они призывают предоставить Украине весомые политические обязательства по поводу будущего членства накануне саммита, который будет проходить в Вильнюсе 11 – 12 июля. Некоторые члены НАТО подталкивают к тому, чтобы предоставить Украине график и конкретные цели для подлинного членства в НАТО. Правда, союзники соглашаются с тем, что этот процесс необходимо начинать после окончания войны.

В частности, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подчеркнул, что единственный шанс для мира в Европе – вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что при любом другом развитии – "Россия может вернуться".

Вместе с тем есть члены Альянса, которые также не спешат принимать решения относительно членства Украины, в частности Германия. Издание утверждает, что Байдена открыто поддерживает в вопросе не спешить со вступлением Украины в НАТО именно Германия. Кроме того, другие 29 союзников Альянса также сомневаются в том, готова ли Украина полностью присоединиться.

Кулеба подверг критике идею создания Совета Украина – НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание Совета Украина – НАТО укрепило бы партнерство между Альянсом и Украиной. Кроме того, такой орган может в будущем принимать общие решения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что создание такого органа без реального членства Украина в Альянсе не имеет никакого смысла.

Учредить в Вильнюсе Совет Украина - НАТО, не предприняв решительного шага к членству, - все равно что предоставить танк без пушки. Украина нужна НАТО как государство-член Альянса, а не просто привилегированный партнер,

– подчеркнул Кулеба.