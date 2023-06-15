Об этом 24 Каналу заявила независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. По ее словам, россияне не собираются придерживаться принципов обращения на ядерных объектах.
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Миссия МАГАТЭ ограничена в своей деятельности
МАГАТЭ до сих пор не смогло принять резолюцию о демилитаризации и деоккупации территории Запорожской АЭС. На территории станции до сих пор остаются российские военные, размещающие оружие даже в реакторных отделениях.
"МАГАТЭ сделало два доклада по итогам года оккупации ЗАЭС и на этом их деятельность закончилась. Россияне могут использовать миссию МАГАТЭ, как живой щит во время ухода с атомной станции. Пользы от их пребывания на станции больше нет. Кроме этого, это мешает нашему контрнаступлению", – отметила Кошарна.
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Россияне запрещают свободно передвигаться по персоналу и миссии МАГАТЭ, а также общаться с украинским персоналом на станции. Кошарная не видит смысла в этих миссиях в дальнейшем. Они не могут принимать технические решения, и у них нет доступа к большинству помещений.
Ситуация на Запорожской АЭС: главное
- После того как российские военные разрушили Каховскую ГЭС, это повлекло за собой определенные риски для дальнейшей эксплуатации Запорожской АЭС, которая использовала Каховское водохранилище для охлаждения.
- После российского теракта станцию решил посетить директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его визит начался 15 июня и призван узнать состояние ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС.
- Отметим, что несколько недель назад Россия остановила автоматическую передачу Украине данных об уровне радиации на Запорожской АЭС по датчикам.