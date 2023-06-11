Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. Он отметил, что опасна также Запорожская ТЭС, которая расположена рядом с ЗАЭС и также контролируется российскими захватчиками.

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Главный показатель

Уровень воды в Каховском водохранилище – это главный показатель безопасности ЗАЭС.

Этот показатель пока или дает надежду, или создает угрозу для Запорожской АЭС. Он может повлиять именно на технологический процесс. Ведь ЗАЭС должна охлаждаться водой из технического пруда,

– объяснил Кирильчук.

По состоянию на сегодняшний день в 8 утра проводились замеры в Каховском водохранилище в районе Никополя, где уровень воды составил 9,35 метра.

Уровень по сравнению с замерами, которые производились в 6 утра, к сожалению, снизился на 10 сантиметров. Но в пределах даже этого интервала в рамках дня уровень воды именно в техническом пруду на территории ЗАЭС остается постоянным и стабильным – 16 метров 67 сантиметров,

– подчеркнул депутат Запорожского городского совета.

Этот показатель в краткосрочной перспективе позволяет считать, что станция находится в относительной безопасности.

Какая ситуация на Запорожской АЭС и ТЭС: смотрите видео

Могут использовать как козырь

В то же время, в военном смысле ЗАЭС для оккупантов может не иметь большого значения в их тактических и стратегических планах. Однако не следует забывать, что они также контролируют Запорожскую ТЭС.

В этом смысле существует опасность для жителей города, ведь у ТЭС есть 2 трубы по 300 метров высотой каждая. АИ россияне могут ее использовать в качестве козыря вместе с ЗАЭС.

"А сейчас происходит активизация на всех участках фронта. И в этой ситуации хотелось бы, чтобы внимание ООН, МАГАТЭ и других международных организаций было приковано к Запорожским АЭС и ТЭС. В частности, необходимо настаивать на контроле за этими объектами и на том, чтобы россияне их как можно быстрее оставили", – отметил Дмитрий Кирильчук.

Важно! Запорожская тепловая электростанция является одной из мощнейших теплоэлектростанций Украины. Она снабжала электрической энергией южные области Украины. ТЭС расположена в 3 км от Энергодара неподалеку от ЗАЭС и до начала войны России против Украины обеспечивала ее резервное питание.

Что происходит на Запорожской ТЭС