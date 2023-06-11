Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. Він зауважив, що небезпечною також є Запорізька ТЕС, яка розташована поруч з ЗАЕС і також контролюється російськими загарбниками.

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Головний показник

Рівень води в Каховському водосховищі – це головний показник безпеки ЗАЕС.

Цей показник поки що, або дає надію, або створює загрозу для Запорізької АЕС. Він може вплинути саме на технологічний процес. Адже ЗАЕС має охолоджуватись водою з технічного ставка,

– пояснив Кирильчук.

Станом сьогодні о 8 ранку проводились заміри в Каховському водосховищі в районі Нікополя, де рівень води становив 9,35 метра.

Рівень в порівнянні з замірами, які були зроблені о 6 ранку, на жаль, знизився на 10 сантиметрів. Але в межах навіть цього інтервалу в рамках дня рівень води саме в технічному ставку на території ЗАЕС залишається сталим та стабільним – 16 метрів 67 сантиметрів,

– наголосив депутат Запорізької міської ради.

Цей показник наразі у короткостроковій перспективі дозволяє вважати, що станція перебуває у відносній безпеці.

Яка ситуація на Запорізький АЕС та ТЕС: дивіться відео

Можуть використати як козир

Водночас у військовому сенсі ЗАЕС для окупантів може не мати великого значення в їхніх тактичних та стратегічних планах. Однак не варто забувати, що вони також контролюють Запорізьку ТЕС.

В цьому сенсі існує небезпека для мешканців міста, адже ТЕС має 2 труби по 300 метрів заввишки кожна. І росіяни можуть її використовувати як козир разом з ЗАЕС.

"А зараз відбувається активізація на всій ділянці фронту. І в цій ситуації хотілось би, щоб увага ООН, МАГАТЕ та інших міжнародних організацій була прикута до Запорізьких АЕС та ТЕС. Зокрема необхідно наполягати на контролі за цими об'єктами і на тому, щоб росіяни їх якнайшвидше залишили", – відзначив Дмитро Кирильчук.

Важливо! Запорізька теплова електростанція є одною з найпотужніших теплоелектростанцій України. Вона забезпечувала електричною енергією південні області України. ТЕС розташована за 3 км від Енергодара неподалік від ЗАЕС та до початку війни Росії проти України забезпечувала її резервне живлення.

Що відбувається на Запорізькій ТЕС