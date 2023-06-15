Об этом 24 Каналу рассказала независимая экспертка по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. По ее мнению, при определенных обстоятельствах россияне могут использовать ЗАЭС для шантажа Украины.
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Почему реактор ЗАЭС нужно перевести в "холодную остановку"
Зимой "горячая остановка" энергоблоков была обусловлена тем, что они должны были производить пар для отопления Энергодара. Но с наступлением весны потребность в этом отпала.
10 февраля Госатомрегулирование Украины распорядилось перевести 5 и 6 энергоблоков в состояние "холодной остановки". Но оккупанты не дали выполнить это распоряжение.
8 июня, на третий день после подрыва Каховской ГЭС, украинский регулятор выдал аналогичное распоряжение, которое призвал немедленно выполнить.
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Как пояснила Кошарная, этот перевод реактора в режим "холодной остановки" заключается в медленном снижении температуры первого контура реактора до 70 °C. Это требует около 4 часов подготовки и 20 часов выполнения, в течение которого температура реактора снижается со скоростью 15 °C в час.
Режим "холодной остановки" АЭС более безопасен в кризисных ситуациях. В нем ЗАЭС с момента потери внешнего электроснабжения и воды для охлаждения реактора сможет работать еще 8 дней. А в состоянии "горячей остановки" авария с радиационными выбросами может произойти уже через 27 часов.
"По моему убеждению, миссия МАГАТЭ должна проконтролировать, выполнено ли распоряжение государственного регулятора по переводу 5 энергоблока в режим холодной остановки", – отметила независимая экспертка по ядерной энергетике.
В чем риск "горячей остановки" реактора
Оккупанты оставляют реактор в горячем состоянии для шантажа, убеждена Кошарная. Это последняя козырная карта россиян, которую они постараются разыгрывать.
"Есть даже вероятность, что они могли заменять шандор (балку, сдерживающую воду возле ЗАЭС – 24 Канал)", – убеждена независимая экспертка по ядерной энергетике.
Учитывая последний теракт на Каховской ГЭС, нельзя исключать, что и при отступлении из Энергодара оккупанты могут прибегнуть к чему-то подобному. Возможные жертвы среди гражданского населения оккупантов не волнуют.
Ольга Кошарная о ситуации на ЗАЭС: смотрите видео
Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС: что известно об этом
- Долгое время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси разрабатывал план демилитаризации Запорожской АЭС. 31 мая его представили на Совбезе ООН. Но Россия отвергла эту идею.
- Непростая ситуация вокруг ЗАЭС усугубилась еще больше после подрыва Каховской дамбы и обмеления одноименного водохранилища. Однако пока воды для охлаждения реакторов ЗАЭС не хватает.
- Для того чтобы оценить новые риски в работе ЗАЭС, в Украину прибыл руководитель МАГАТЭ. До этого он также встречался с Владимиром Зеленским.