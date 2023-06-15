Об этом 24 Каналу рассказала независимая экспертка по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. По ее мнению, при определенных обстоятельствах россияне могут использовать ЗАЭС для шантажа Украины.

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Почему реактор ЗАЭС нужно перевести в "холодную остановку"

Зимой "горячая остановка" энергоблоков была обусловлена тем, что они должны были производить пар для отопления Энергодара. Но с наступлением весны потребность в этом отпала.

10 февраля Госатомрегулирование Украины распорядилось перевести 5 и 6 энергоблоков в состояние "холодной остановки". Но оккупанты не дали выполнить это распоряжение.

8 июня, на третий день после подрыва Каховской ГЭС, украинский регулятор выдал аналогичное распоряжение, которое призвал немедленно выполнить.

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Как пояснила Кошарная, этот перевод реактора в режим "холодной остановки" заключается в медленном снижении температуры первого контура реактора до 70 °C. Это требует около 4 часов подготовки и 20 часов выполнения, в течение которого температура реактора снижается со скоростью 15 °C в час.

Режим "холодной остановки" АЭС более безопасен в кризисных ситуациях. В нем ЗАЭС с момента потери внешнего электроснабжения и воды для охлаждения реактора сможет работать еще 8 дней. А в состоянии "горячей остановки" авария с радиационными выбросами может произойти уже через 27 часов.

"По моему убеждению, миссия МАГАТЭ должна проконтролировать, выполнено ли распоряжение государственного регулятора по переводу 5 энергоблока в режим холодной остановки", – отметила независимая экспертка по ядерной энергетике.

Обратите внимание! В октябре 2022 года Владимир Путин издал "указ" о подчинении ЗАЭС России. Однако в этом указе есть пункт о том, что до 1 января 2028 будут действовать украинские лицензии на эксплуатацию атомной станции и персонал.

В чем риск "горячей остановки" реактора

Оккупанты оставляют реактор в горячем состоянии для шантажа, убеждена Кошарная. Это последняя козырная карта россиян, которую они постараются разыгрывать.

Важно помнить! Раньше оккупанты бессмысленными обстрелами повредили резервную линию питания ЗАЭС. Также на территории атомной станции россияне разместили много оружия, что создает дополнительную опасность для ее работы.

"Есть даже вероятность, что они могли заменять шандор (балку, сдерживающую воду возле ЗАЭС – 24 Канал)", – убеждена независимая экспертка по ядерной энергетике.

Учитывая последний теракт на Каховской ГЭС, нельзя исключать, что и при отступлении из Энергодара оккупанты могут прибегнуть к чему-то подобному. Возможные жертвы среди гражданского населения оккупантов не волнуют.

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