Про це 24 Каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна. На її думку, за певних обставин росіяни можуть використати ЗАЕС для шантажу України.
Дивіться також Російські військові досі перебувають на ЗАЕС: чому місія МАГАТЕ вже не має ніякого сенсу
Чому реактор ЗАЕС потрібно перевести в "холодний зупин"
Взимку "гаряча зупинка" енергоблоків була зумовлена тим, що вони мали виробляти пару для опалення Енергодара. Але із настанням весни потреба у цьому відпала.
10 лютого українське Держатомрегулювання розпорядилося перевести 5 та 6 енергоблоки в стан "холодного зупину". Але окупанти не дали виконати це розпорядження.
8 червня, на третій день після підриву Каховської ГЕС, український регулювальник видав аналогічне розпорядження, яке закликав негайно виконати.
До теми Енергоатом переводить останній енергоблок Запорізької АЕС у режим "холодного зупину"
Як пояснила Кошарна, це переведення реактора у режим "холодного зупину" полягає в повільному зниженні температури першого контуру реактора до 70 °C. Це потребує близько 4 годин підготовки та 20 годин виконання, протягом якого температура реактора знижується зі швидкістю 15 °C на годину.
Режим "холодного зупину" АЕС є більш безпечним у кризових ситуаціях. У ньому ЗАЕС з моменту втрати зовнішнього електропостачання та води для охолодження реактора зможе працювати ще протягом 8 днів. Натомість у стані "гарячого зупину" аварія із радіаційними викидами може статися вже через 27 годин.
"На моє переконання, місія МАГАТЕ повинна проконтролювати, чи виконано розпорядження державного регулятора щодо переведення 5 енергоблока в режим холодної зупинки", – зазначила незалежна експертка з ядерної енергетики.
В чому ризик "гарячої зупинки" реактора
Окупанти залишають реактор у гарячому стані задля шантажу, переконана Кошарна. Це остання козирна карта росіян, яку вони намагатимуться розігрувати.
"Є навіть імовірність, що вони могли замінувати шандор (балку, що стримує воду біля ЗАЕС – 24 Канал)", – переконана незалежна експертка з ядерної енергетики.
Враховуючи останній теракт на Каховській ГЕС, не можна виключати, що й при відступі з Енергодара окупанти можуть вдатися до чогось подібного. Можливі жертви серед цивільного населення окупантів не хвилюють.
Ольга Кошарна про ситуацію на ЗАЕС: дивіться відео
Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС: що відомо про це
- Тривалий час очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі розробляв план демілітаризації Запорізької АЕС. 31 травня його представили на Радбезі ООН. Але Росія відхилила цю ідею.
- Непроста ситуація довкола ЗАЕС ускладнилась ще більше після підриву Каховської дамби та обміління однойменного водосховища. Однак поки що води для охолодження реакторів ЗАЕС вистачає.
- Для того, щоб оцінити нові ризики у роботі ЗАЕС, до України прибув керівник МАГАТЕ. Перед цим він також зустрічався із Володимиром Зеленським.