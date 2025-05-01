Нападницю з вогнепальною зброєю вже затримали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Важливо На Сергія Стерненка скоїли напад: волонтер поранений

Що відомо про замах на Стерненка

Співробітники СБУ запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. У четвер, 1 травня, на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї.

Вбити активіста та волонтера намагалася жінка. Нападницю вже затримали.

Наразі життю волонтера нічого не загрожує. Тривають оперативно-слідчі дії.

Також СБУ опублікувала фото нападниці, яка намагалася вбити Сергія Стерненка.



Жінка, яка намагалася вбити Сергія Стерненка / Фото СБУ

Головне про замах на Стерненка

У четвер, 1 травня, Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоєно замах. О 13:32 у своєму телеграм-каналі волонтер написав, що з ним усе добре, загрози життю немає.

Друзі, зі мною все гаразд – легке поранення,

– повідомив Стерненко про свій стан.

Вже о 13:40 Стерненко повідомив, що нападницю оперативно затримали. Волонтер вкотре подякував СБУ за блискавичну реакцію та наголосив, що якби не вона – "нічого вже б не міг писати". Стерненко вважає, що до замаху на нього причетна Росія.

Слід зауважити, що на Сергія Стерненка вже скоювали замахи й раніше. З 2014 року він був активним учасником Революції Гідності, захищав Одесу від проросійських бойовиків, був організатором різних акцій. За його проукраїнську позицію у 2018 році на Стерненка тричі нападали. Його жорстоко били, а також стріляли у шию.

Під час третього нападу, 24 травня 2018 року, Сергій Стерненко дав відсіч зловмиснику. Нападник Іван Кузнєцов напав на волонтера та його дівчину, однак отримав поранення у живіт. Згодом Кузнєцов помер у лікарні.

Ще один напад стався 31 серпня 2020 року під Приморським судом в Одесі. Тоді волонтера намагалися облити невідомою речовиною, однак винних досі не покарали.

Того ж року почалося кримінальне переслідування Сергія Стерненка. Напад на волонтера інкримінували як "вбивство Івана Кузнєцова". Цю справу називали також "політично мотивованою", чимало українців виступали на захист активіста.

Всі звинувачення з Сергія Стерненка зняли перед початком повномасштабної війни. 10 лютого 2022 року Касаційний кримінальний суд зняв усі звинувачення та судимість з активіста.