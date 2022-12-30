Представник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив, що пізно ввечері 29 грудня Україна відключила резервну лінію електропередач на 330 кВ до ЗАЕС через пошкодження, викликані обстрілом.

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Яка ситуація зараз на ЗАЕС: звіт МАГАТЕ

Усі 6 реакторів ЗАЕС зупинено. Але станція продовжує отримувати електроенергію за межами майданчика, необхідну для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки від єдиної зовнішньої лінії електропередачі на 750 кВ, яка залишилася. Раніше таких ліній було 4.

Група експертів МАГАТЕ, яка була присутня на станції, повідомила, що о 21:35 за місцевим часом підключення до резервної лінії "Феросплавна 1" перервалося внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра. Ступінь пошкодження ще незрозумілий, але ремонтні роботи вже тривають.

Довідка. "Феросплавна 1" була останньою функціонуючою резервною лінією електропередачі ЗАЕС.

Обстрілів на ЗАЕС зараз немає

Останній місяць обстрілів на майданчику найбільшої в Європі АЕС не було. Проте експерти МАГАТЕ повідомили, що 30 грудня вони чули звуки гучних вибухів, які лунали з відстані кілька сотень метрів від об'єкта. Вибухи було чутно в районі водного каналу, який з'єднує довколишню Запорізьку ТЕЦ із річкою Дніпро.