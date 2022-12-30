Представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что поздно вечером 29 декабря Украина отключила резервную линию электропередач на 330 кВ в ЗАЭС из-за повреждений, вызванных обстрелом.

К теме Все энергоблоки украинских АЭС работают на максимальную мощность, – Энергоатом

Какая ситуация сейчас на ЗАЭС: отчет МАГАТЭ

Все 6 реакторов ЗАЭС остановлены. Но станция продолжает получать электроэнергию за пределами площадки, необходимую для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности от единственной оставшейся внешней линии электропередачи на 750 кВ. Раньше таких линий было 4.

Группа экспертов МАГАТЭ, присутствовавшая на станции, сообщила, что в 21:35 по местному времени подключение к резервной линии "Ферросплавная 1" прервалось в результате повреждения на другом берегу Днепра. Степень повреждения еще неясна, но ремонтные работы уже продолжаются.

Справка. "Ферросплавная 1" была последней функционирующей резервной линией электропередачи ЗАЭС.

Обстрелов на ЗАЭС сейчас нет

Последний месяц обстрелов на площадке самой большой в Европе АЭС не было. Однако эксперты МАГАТЭ сообщили, что 30 декабря они слышали звуки громких взрывов, исходивших в нескольких сотнях метров от объекта. Взрывы раздавались в районе водного канала, соединяющего близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр.