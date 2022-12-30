Представитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что поздно вечером 29 декабря Украина отключила резервную линию электропередач на 330 кВ в ЗАЭС из-за повреждений, вызванных обстрелом.
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Какая ситуация сейчас на ЗАЭС: отчет МАГАТЭ
Все 6 реакторов ЗАЭС остановлены. Но станция продолжает получать электроэнергию за пределами площадки, необходимую для охлаждения реакторов и других важных функций ядерной безопасности от единственной оставшейся внешней линии электропередачи на 750 кВ. Раньше таких линий было 4.
Группа экспертов МАГАТЭ, присутствовавшая на станции, сообщила, что в 21:35 по местному времени подключение к резервной линии "Ферросплавная 1" прервалось в результате повреждения на другом берегу Днепра. Степень повреждения еще неясна, но ремонтные работы уже продолжаются.
Обстрелов на ЗАЭС сейчас нет
Последний месяц обстрелов на площадке самой большой в Европе АЭС не было. Однако эксперты МАГАТЭ сообщили, что 30 декабря они слышали звуки громких взрывов, исходивших в нескольких сотнях метров от объекта. Взрывы раздавались в районе водного канала, соединяющего близлежащую Запорожскую ТЭЦ с рекой Днепр.