В последний раз оккупанты массированно атаковали энергообъекты Украины в четверг, 29 декабря. Однако уже в пятницу специалисты отметили, что все атомные энергоблоки, расположенные на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной мощности.

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Энергетики работают круглосуточно

Можно смело констатировать, что все 9 блоков украинских атомных электростанций на подконтрольной государству территории работают на максимальной мощности и вражеские ракеты их не повредили.

Энергоблоки выдают в украинскую энергосистему 7200 МВт. Специалисты Энергоатома 24/7 выполняют всю необходимую работу, чтобы обеспечить украинцев светом в праздничные дни,

– отметили в пресс-службе.

Обратите внимание! По состоянию на 30 декабря 6 энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной станции остановлены из-за российских оккупантов. Захватчики блокируют включение АЭС в энергосистему Украины. Однако ЗАЭС продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные потребности от энергосистемы нашего государства.

МАГАТЭ пытается решить вопрос ядерной угрозы

К этому следует добавить, что в Международном агентстве по атомной энергетике делают все, чтобы российские войска покинули Запорожскую АЭС и перестали терроризировать мир атомом. Однако некоторые шаги, которые делает организация, довольно сомнительны. В частности, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 22 декабря был в Москве. Там обсуждал с представителями Кремля создание защитной зоны вокруг временно оккупированной атомной станции в Энергодаре.