По состоянию на 30 декабря в энергосистеме дефицит мощности на том же уровне, что и до 29 декабря, когда произошла массированная ракетная атака. Сообщается, что последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидали в России.
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Последствия повреждений оказали меньшее влияние, чем ожидал враг
В Укрэнерго отметили, что энергосистема в плановом режиме возобновляет нормальную работу. Продолжается набор мощности поколения.
В то же время, в результате попадания в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений,
– говорится в сообщении.
В Укрэнерго добавили, что до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.
Россия массированно атаковала Украину: что известно
- В четверг, 29 декабря, Россия уже в десятый раз массированно атаковала Украину. Оккупанты выпустили 69 ракет, из которых наши воины сбили 54.
- Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что атака России происходила в несколько серий. По его словам, атака России началась вечером с дронов-камикадзе.
- После этого была массирована ракетная атака, а затем обстрелы ракетами С-300 по Харьковщине, Николаевщине и некоторых других областях.
- В результате было повреждение сети и некоторых электростанций. На вечер 29 декабря были проблемы с доставкой энергии во Львовской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.
- В то же время, значительная часть генерирующих мощностей в энергосистеме была восстановлена.