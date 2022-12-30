По состоянию на 30 декабря в энергосистеме дефицит мощности на том же уровне, что и до 29 декабря, когда произошла массированная ракетная атака. Сообщается, что последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидали в России.

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Последствия повреждений оказали меньшее влияние, чем ожидал враг

В Укрэнерго отметили, что энергосистема в плановом режиме возобновляет нормальную работу. Продолжается набор мощности поколения.

В то же время, в результате попадания в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений,

– говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.

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