Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності на тому ж рівні, що і до 29 грудня, коли відбулася масована ракетна атака. Повідомляється, що наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікували в Росії.

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Наслідки пошкоджень мали менший вплив, ніж очікував ворог

В Укренерго зазначили, що енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією.

Водночас, внаслідок влучань у деякі енергооб'єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень,

– йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, що до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

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