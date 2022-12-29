Про це в ефірі телемарафону заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. За його словами, після 10 масованої ракетної атаки енергосистема відновлюється в плановому режимі.
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Атака Росії на енергосистему почалася з дронів-камікадзе
І точно можна сказати, що ворогу не вдалося досягти тих цілей, яких він перед собою ставив, а саме погасити нашу енергосистему,
– сказав він.
Кудрицький додав, що на цей момент значна частина генеруючих потужностей в нашій енергосистемі вже відновлена.
"Але є значні пошкодження мережі та деяких електростанцій, пов'язані не з однією атакою, а цілих серій", – сказав голова Укренерго. Він пояснив, що атака Росії почалася ввечері з дронів-камікадзе.
Після цього була масована ракетна атака, а згодом обстріли ракетами С-300 по Харківщині, Миколаївщині та деяких інших областях.
Де проблеми з доставкою енергії
Крім того, Кудрицький пояснив, як визначають ліміти енергії для кожної області.
"Ми розуміємо, який обсяг генерації ми маємо в Україні на наступний день. Цей обсяг генерації ми розподіляємо по областях пропорційно їхньому нормальному споживанню. Звичайно ці ліміти переглядають залежно від того, як у системі стає більше або менше генерації", – сказав глава Укренерго.
Він додав, що ситуація також коригується конкретно від областей. За його словами, наразі є проблеми з доставкою енергії на Львівщині, Київщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині.
Тобто там, як сказав Кудрицький, мережеві проблеми пов'язані з обстрілами. "Загалом кожна область отримує ліміт пропорційно до того навантаження, яке область несе зазвичай у нормальних умовах", – резюмував очільник Укренерго.
Росія атакувала Україну: що відомо
- Рано-вранці Росія розпочала чергову масовану атаку проти України. Загалом окупанти випустили 69 ракет. Повітряні сили України знищили 54 з них.
- У Київській та Івано-Франківській областях росіяни влучили в житлові будинки. Крім того, окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Харкові та в Одеській області. Після обстрілу майже половина Києва залишилися без світла.
- Росіяни били крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, ракетами типу Х-22, Х-31, Х-32 й "Калібрами".