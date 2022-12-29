Білоруське МЗС викликало Кизиму та вручило йому ноту через "падіння української ракети на території Білорусі". Сам посол підтвердив цю інформацію.

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Білорусь вимагає, щоб Україна провела розслідування

Офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз повідомив, що українському послу заявили про "рішучий протест". За його словами, Білорусь вимагає, щоб Україна провела ретельне розслідування пуску ракети та притягла винних до відповідальності.

Офіційний Мінськ наполягає, щоб Україна прийняла заходи, аби такі інциденти не повторилися. У Білорусі пригрозили, що такі інциденти "можуть мати катастрофічні наслідки для всіх".

Що відомо про падіння ракети в Білорусі