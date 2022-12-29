Так, у пресслужбі міноборони Білорусі заявили, що уламки збитої ракети знайшли на території сільськогосподарського поля у селі Горбаха Брестської області. А запустили її буцімто з України.

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Що заявили у Білорусі

Так, згідно з заявою районного військового відомства, у Білорусі уже встигли провести перевірочні заходи. Завдяки ним попередньо встановили, що ракету буцімто випустили з території України.

У ході перевірочних заходів попередньо встановлено, що уламки належать зенітній керованій ракеті С-300, випущеній з території України,

– заявили в міноборони Білорусі.

Також у військовому відомстві пообіцяли більше подробиць оголосити найближчим часом.