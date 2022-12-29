Командувач угруповання сил і засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону розповів про ймовірний наступ з Білорусі. Про це пише 24 канал.
Варте уваги Якщо знову на Київ: наскільки Україна готова до нового наступу Росії
Скільки білорусів готові вступити у війну
За його словами, якщо російські війська разом з білорусами спробують знову наступати на Київ, то українські захисники приготували для них "багато несподіванок".
Є бажання Росії забруднити Білорусь цією війною, це є. Змусити їх йти тим шляхом, де немає дороги назад. Водночас за нашими спостереженнями, білоруси не хочуть воювати,
– сказав Павлюк.
За його інформацією, наразі у Білорусі є приблизно 20 тисяч місцевих військових, які потенційно можуть брати участь у війні, до них можуть додати ще близько 10 тисяч росіян. Однак він переконаний, що цього буде мало для успішного наступу.
"А якщо підуть, то там і залишаться. У нас на тому напрямку зібрано досить потужне угруповання, яке може не тільки зупинити, а й знищити. Дуже багато буде несподіванок, якщо вони вирішать піти", – додав Павлюк.
Що відомо про можливий наступ з Білорусі
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, аби знову піти у наступ наступного року. Генерал не сумнівається, що окупанти знову спробують наступати на Київ, адже всі ворожі плани в лютому 2022 року провалилися.
- Експерти не виключають ймовірності, що Білорусь може напряму взяти участь у війні. Зокрема, Лукашенко розпорядився про "раптову перевірку" військ до бойової готовності.
- Військовослужбовці Білорусі тренуються переходити з мирного на воєнний час.