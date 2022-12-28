Про це 24 каналу розповів військовий експерт Микола Саламаха. Для переведення армії в такий стан в Білорусі необхідно мобілізувати 15 – 20 тисяч осіб.

До теми Білорусь тренується переходити на воєнний час: як готують військових

Днями з’явилася інформація, що Білорусь вирішила перевести армію на воєнний час.

Що означає воєнний час

Саламаха зауважив: нині важко до кінця зрозуміти, що керівні кола Білорусі мають на увазі, коли говорять про переведення армії на воєнний час. В усталеному розумінні перехід до особливого періоду або стану війни відбувається тільки після того, як оголошується війна або оголошується часткова чи повна мобілізація.

Цей час означає, що усі військові частини комплектуються по повному штату воєнного часу,

– додав спікер.

Якщо білоруси це проводять, зауважив Саламаха, то потрібно, як мінімум, розгортати всі військові частини до повного штату воєнного часу. А це означає не просто перевірку знань та навичок військових, а ще й призов з народного господарства, а це щонайменше 15 – 20 тисяч осіб.

Воєнний час в Білорусі: дивитись відео

Час на підготовку

За словами Соломахи, у цей період для військовослужбовців потрібно проводити підготовку, бойове злагодження підрозділів, в які потрапили мобілізовані.

Вважати, що білоруси перейшли на штат воєнного часу, можна буде тоді, коли пройде певний період підготовки. Для різних військових частин він складає який складає 7 чи 10 днів.

Тоді можна буде вважати, що білоруси готові виконувати певні поставлені завдання,

— додав військовий експерт.

Що відомо про військову готовність Білорусі