Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Николай Саламах. Для перевода армии в такое состояние в Беларуси необходимо мобилизовать 15 – 20 тысяч человек.

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На днях появилась информация, что Беларусь решила перевести армию на военное время.

Что означает военное время

Саламаха отметил, что сейчас трудно до конца понять, что руководящие круги Беларуси подразумевают, когда говорят о переводе армии на военное время. В обычном понимании переход к особому периоду или состоянию войны происходит только после того, когда объявляется война или объявляется частичная или полная мобилизация.

Это время означает, что все воинские части комплектуются по полному штату военного времени,

– добавил спикер.

Если белорусы это проводят, отметил Саламаха, то нужно как минимум разворачивать все воинские части до полного штата военного времени. А это означает не просто проверку знаний и навыков военных, а еще и призыв из народного хозяйства, а это не менее 15 – 20 тысяч человек.

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Время для подготовки

По словам Соломахи, в этот период для военнослужащих нужно проводить подготовку, боевое согласование подразделений, в которые попали мобилизованные.

Полагать, что белорусы перешли на штат военного времени, можно будет тогда, когда пройдет определенный период подготовки. Для разных воинских частей он составляет 7 или 10 дней.

Тогда можно будет считать, что белорусы готовы выполнять определенные поставленные задачи,

– добавил военный эксперт.

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