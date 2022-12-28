Про це повідомили у Міноборони Білорусі. Там зазначають, що основна мета таких заходів – "перевірка знань військовослужбовців та оцінка їх дій при приведенні військової частини у вищі ступені бойової готовності".

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Як проходять тренування

У відомстві зазначають, що "командири підрозділів й особовий склад упевнено показують набуті знання на практиці під час відпрацювання всіх елементів переведення з мирного на воєнний час".

Судячи зі знімків, білоруси відпрацьовували мобілізацію, встановлення контрольно-пропускного режиму, шикування і підготовку до стрільби.

У Білорусі готуються до воєнного часу / Фото Міноборони Білорусі

Зазначимо, що воєнний час – період фактичного перебування держави у стані війни з іншою державою.

Загроза наступу з Білорусі: прогноз Залужного

Валерій Залужний заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів для того, аби знову піти у наступ наступного року. Генерал зазначив, що у нього немає сумнівів щодо того, що окупанти знову спробують піти саме на Київ, адже всі ворожі плани в лютому 2022 року провалилися.

Однак, за словами Головнокомандувача ЗСУ, є ще 2 ймовірні напрямки, які військове керівництво не виключає – Донбас та Південь.

За словами Залужного, найімовірніше, ворог знову планує піти у наступ в лютому 2023 року. За песимістичнішим сценарієм – уже в січні, за більш оптимістичним – у березні.

Однак Україна вже має список необхідного озброєння на цей випадок, але, як зауважив генерал, потреби в додаткових хвилях мобілізації немає – воїнів в Україні достатньо.

Додамо, що у коментарі 24 каналу пресофіцер 100-ї бригади Територіальної оборони Сергій Хомінський розповів, що наші воїни повністю контролюють ситуацію на кордоні з Білоруссю. Тут варто відзначити, що протяжність кордону в області – понад 200 кілометрів.

Та важливо пам'ятати, що українська розвідка відстежує усі дії окупантів, то ж ефекту несподіванки у них не вийде.