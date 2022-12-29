Однак коли мовиться про загрозу зі сторони Білорусі, то варто не забувати, що мовиться про військових не лише цієї країни, а й про армію Росії. Про це розповів посол України у Білорусі Ігор Кизим.
Варте уваги Якщо білоруси спробують напасти, зустрінуть "дуже багато сюрпризів", – командувач оборони Києва
Загроза з Білорусі зберігається доти, доки там присутні війська Росії
На думку дипломата, саме армія країни-терористки є головним ризиком для України. За його словами, скільки там будуть присутні війська Росії, стільки існуватиме загроза.
Офіційні посадовці говорять, що вони збираються захищатися, і ні на кого не збираються нападати. Але ви ж розумієте: коли ми говоримо про загрозу з боку Білорусі, то йдеться не лише про білоруську армію. Вторгнення 24 лютого відбулося з території Білорусі, хоча це були російські війська. Тому наявність російських військ на території Білорусі – головний ризик,
– сказав посол України у Білорусі.
Не варто забувати також, що сьогодні у Білорусі відбувається повноцінне розгортання спільного угрупування військ, а також триває підготовка до злагодженості військ, підрозділів, завезення російської зброї тощо.
Настрої у суспільстві Білорусі
Натомість згідно зі словами Кизима, самі білоруси зараз не сприймуть будь-які агресивні наступальні дії на Україну з їхньої держави позитивно. Це зумовлено й тим, що суспільство Білорусі будувалося на концепції того, що вони мирні люди, на що Лукашенко не може просто закрити очі.
І це попри те, що в Білорусі відбувається шалена промивка мізків пропагандою, що вже впливає на зміну настроїв "не на нашу користь".
Відтак Лукашенко, враховуючи це, й надалі, до останнього, відмовлятиметься від "прохань" росіян безпосередньо вступити у війну.
Загроза ракетних ударів з Білорусі
Варто, однак, підкреслити й те, що навіть без повномасштабного наступу з Півночі, над Україною залишається загроза ракетних ударів з цієї держави. І зберігатиметься вона щонайменше до квітня 2023 року.
Вказує на це, зокрема, зона обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден на Півдні країни, дія якої продовжена з 1 січня по 1 квітня 2023 року. При цьому заборона не поширюється на авіацію збройних сил та держприкордонкомітету Білорусі.
Зона обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден на Півдні Білорусі / Телеграм-канал Беларускі Гаюн
Ймовірний наступ з Білорусі: останні новини
- Хоч у Білорусі офіційного розпорядження щодо мобілізації ще не надходило, однак влада країни здійснила вже багато кроків, які свідчать про її підготовку. Мовиться, зокрема, про фактично завершений облік всіх військовозобов'язаних, масштабів якого не було з часів завершення Другої світової війни. Також відомо, що Лукашенко збільшує видатки на армію.
- Ба більше, днями з’явилася інформація, що Білорусь вирішила перевести армію на воєнний час, що означає не просто перевірку знань та навичок військових, а ще й призов з народного господарства, а це щонайменше 15 – 20 тисяч осіб.
- За даними голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, Росія уже зібрала в Білорусі певне угруповання своїх військ. Воно складається з близько 10 200 військовослужбовців. Однак цієї кількості недостатньо для наступу на Україну, адже стільки військовослужбовців неспроможні виконати завдання щодо повторного наступу на територію України.