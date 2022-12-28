Угруповання складається з близько 10 200 військовослужбовців. Про це розповів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Чи може бути наступ з Білорусі

Розвідка, прикордонники, оперативно-розшукові підрозділи моніторять ситуацію на території Білорусі. За словами Дейнеко, їм допомагають "негласні помічники". Усі констатують, що "реальних можливостей", аби наступати, ворог не має.

Те угруповання, яке є у збройних сил Росії в Білорусі – це близько 10 200 військовослужбовців. Воно неспроможне виконати завдання щодо повторного наступу на територію нашої держави,

– наголосив глава ДПСУ.

Що відомо про загрозу наступу з Білорусі