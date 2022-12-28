Угруповання складається з близько 10 200 військовослужбовців. Про це розповів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
До теми Білорусь тренується переходити на воєнний час: як готують військових
Чи може бути наступ з Білорусі
Розвідка, прикордонники, оперативно-розшукові підрозділи моніторять ситуацію на території Білорусі. За словами Дейнеко, їм допомагають "негласні помічники". Усі констатують, що "реальних можливостей", аби наступати, ворог не має.
Те угруповання, яке є у збройних сил Росії в Білорусі – це близько 10 200 військовослужбовців. Воно неспроможне виконати завдання щодо повторного наступу на територію нашої держави,
– наголосив глава ДПСУ.
Що відомо про загрозу наступу з Білорусі
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, аби знову піти у наступ наступного року. Генерал не сумнівається, що окупанти знову спробують наступати на Київ, адже всі ворожі плани в лютому 2022 року провалилися.
- Експерти не виключають ймовірності, що Білорусь може напряму взяти участь у війні. Зокрема, Лукашенко розпорядився про "раптову перевірку" військ до бойової готовності.
- Військовослужбовці Білорусі тренуються переходити з мирного на воєнний час.