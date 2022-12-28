Группировка состоит из около 10 200 военнослужащих. Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Может ли быть наступление из Беларуси
Разведка, пограничники, оперативно-розыскные подразделения мониторят ситуацию на территории Беларуси. По словам Дейнеко, им помогают "негласные помощники". Все констатируют, что "реальных возможностей", чтобы наступать, у врага нет.
Та группировка, которая есть у вооруженных сил России в Беларуси – это около 10 200 военнослужащих. Она не может выполнить задачу повторного наступления на территорию нашего государства,
– подчеркнул глава ГНСУ.
Что известно об угрозе наступления из Беларуси
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, чтобы снова пойти в наступление в следующем году. Генерал не сомневается, что оккупанты снова попытаются наступать на Киев, ведь все враждебные планы в феврале 2022 года провалились.
- Эксперты не исключают вероятности, что Беларусь может напрямую принять участие в войне. В частности, Лукашенко распорядился о "внезапной проверке" войск на боевую готовность.
- Военнослужащие Беларуси тренируются переходить из мирного на военное время.