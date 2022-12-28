Группировка состоит из около 10 200 военнослужащих. Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Может ли быть наступление из Беларуси

Разведка, пограничники, оперативно-розыскные подразделения мониторят ситуацию на территории Беларуси. По словам Дейнеко, им помогают "негласные помощники". Все констатируют, что "реальных возможностей", чтобы наступать, у врага нет.

Та группировка, которая есть у вооруженных сил России в Беларуси – это около 10 200 военнослужащих. Она не может выполнить задачу повторного наступления на территорию нашего государства,

– подчеркнул глава ГНСУ.

Что известно об угрозе наступления из Беларуси