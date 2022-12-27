На сьогодні обстановка на кордоні з Білорусі залишається повністю контрольованою, але напруженою. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу, інформує 24 канал.

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За словами Демченка, Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні проти України, зокрема надаючи свою територію.

Підрозділи Білорусі як і раніше розташовані на посиленні кордону з нашою країною, проте ні кількість, ні характер дій цих підрозділів не змінюється. Вони міняються на ротаційній основі.

Крім цього, Білорусь та Росія постійно нагнітають ситуацію, роблячи акцент на цьому напрямку. Це робиться шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів.

Втім, Демченко наголосив, що такого формування, яке готове зараз здійснити напад з боку Білорусі – не помічають.

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Попри те, що відбувається по той бік кордону, головна задача українських захисників – це оборона.

Наші Сили оборони, які знаходяться на посиленні кордону з Білоруссю, готові до розвитку ситуації у будь-якому варіанті. Також ми розуміємо, що по той бік кордону можуть створити провокації аби звинуватити у подальшому Україну,

– розповів речник ДПСУ.

Демченко також зазначив, що прикордонники наростили оборонні позиції, а роботи з інженерних укріплень тривають. Підрозділи ЗСУ мінують місцевість на найбільш загрозливих напрямках. Крім того, посилюється система відеоспостереження.

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