У білорусів нема важкої техніки

З квітня медіа часто пишуть, що те, що білоруси от-от можуть напасти на Україну, однак це трохи не так. Про це заявив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов.

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Реальність трохи інакша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет,

– заявив Буданов.

При цьому він додав, що наразі нема ніяких ознак того, що в Білорусі створюють ударні угруповання. Росіяни завезли на територію країни близько 3 200 осіб.

"Росіяни зараз перекидають туди певну кількість підрозділів. Але те, що вони заявляють, і те, що вони перекидають по факту – це абсолютно різні речі", – пояснив глава розвідки.

Буданов запевнив, що на території Білорусі немає важкої техніки, адже всю її вже перекинули у Росію. Тому білорусам просто не буде чим воювати, якщо вони вирішать напасти на Україну.

Зверніть увагу! Буданов також прокоментував загрозу повторного наступу на Київ. За його словами, станом на зараз загрози немає. Для наступу ворогу потрібно понад 2 тижні перекидати війська, а зараз це не відбувається.

Яка ситуація у Білорусі: останні новини

Зранку 24 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що вже цілий жовтень у Білорусі перевіряють мобілізаційні ресурси. Для цього створили спеціальні групи, які уточнюють інформацію про потенційних призовників.

Росія перекинула іранських інструкторів з використання дронів-камікадзе у Гомельську область Білорусі, яка межує з Україною.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестовив вважає, що у Білорусі готуються до ескалації. Мовляв, загроза наступу суттєво зросла.

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