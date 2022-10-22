Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, на території Білорусі спостерігається значна активність російських та білоруських військ.
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Навіщо Росія стягує війська у Білорусь
Як зазначив радник глави ОП, усе вказує на те, що триває підготовка до загострення конфлікту.
Я бачу всебічну підготовку до ескалації. Вони (війська – 24 канал) накопичуються за всіма компонентами – від сухопутних до авіаційних,
– наголосив Арестович.
Він додав, що поки Путін та Лукашенко лише готуються, хоча проміжок між процесом підготовки та переведенням у бойову готовність може бути невеликим.
"Однак наявність угруповання не означає неодмінне його використання. Ця загроза може просто нависати", – сказав Арестович.
"Ми готові до будь-яких варіантів"
Радник глави ОП зазначив, що ворог не може планувати нічого такого, чим би можна було здивувати українців. Ба більше, усі плани ворога давно відомі Україні.
У районі білоруського кордону вже другий місяць тривають навчання "Північний буревій". До них залучені всі сили оборони – від Національної гвардії та прикордонників до Національної поліції тощо. Ми давно готові до будь-яких варіантів, – сказав Арестович.
Чи готові білоруси до наступу на Україну
Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечує підготовку до війни у своїй країні. Диктатор заявив, що білоруському народу не потрібна війна і білоруси нікуди не збираються йти.
Білорусам справді не треба ця війна. У цьому випадку Лукашенко каже щиру правду. Білоруська армія не піде воювати, вони неспроможні на це,
– зазначив радник глави ОП.
Білорусь перебуває під окупацією Росії
Він додав, що територія Білорусі вже давно окупована Росією.
Як мінімум з 2016 року там постійно перебувають російські війська. А у політичному та економічному плані окупація Білорусі триває вже багато років,
– сказав Арестович.
На думку радника глави ОП, навряд чи Москва має зараз якісь плани стосовно зміни влади у Білорусі. Про зміщення Лукашенка з посади поки не йдеться.
Олексій Арестович оцінив ймовірний напад з боку Білорусі: дивіться відео
Загроза нового наступу з боку Білорусі: коротко
- У Генштабі попередили, що загроза відновлення наступу з Білорусі зростає. Однак цього разу можуть змінити напрямок – наступати намірились на захід білорусько-українського кордону, аби перерізати шляхи постачання західної зброї.
- Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, Україна цілодобово відстежує інформацію про все, що відбувається у Білорусі. За його словами, серед білорусів – мало охочих воювати проти України.
- Раніше Олексій Арестович висловлював думку про те, що якщо окупанти підуть в наступ з Білорусі на Захід, це триватиме близько 18 днів. У результаті загарбники зазнають розгрому.