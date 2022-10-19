Попри те, що режим Лукашенка є маріонетковим, охочих воювати за "рускій мір" у Білорусі мало. Про це 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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Секретар РНБО вказав, що Україна цілодобово відстежує інформацію про все, що відбувається у Білорусі.
Я можу сказати, що дуже маленька частина білорусів забажали служити за гроші в російській армії. Вона складає абсолютну меншість від того, на що розраховував ворог. Ці люди вже давно пішли на цей контракт, позаяк це відбулося 2 – 3 місяці тому. Решти охочих проти нас воювати з боку білоруського народу немає,
– пояснив чиновник.
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За його словами, наразі можна говорити про те, що територія Білорусі окупована Росією.
"Ми розуміємо, що звідти можуть бути певні загрози. Ми до них готуємося і розуміємо, в який спосіб ми маємо на це реагувати. Подолати нас ця країна не може, тому що ми – "люди світла". Ми це довели вже всьому світу. А світло завжди перемагає темряву", – резюмував Данілов.
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"Другий фронт" з Білорусі: що відомо
- Путін продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України – експерти постійно говорять про нову спробу нападу зі сторони країни-посіпаки Росії. Однак, зважаючи на інформацію від білоруських активістів, Кремлю не вийде втілити свій план. З'явились повідомлення, що з полігону втікають солдати.
- Однак наразі відомо, що у Білорусі все-таки формується угрупування – Росія перекидає туди свої війська.
- За словами військового експерта Петра Черника, легковажити із заявами білоруського та російського диктаторів не варто. Однак за понад 7 місяців війни "Північний фланг" укріплений на найвищому можливому рівні. На його думку, у випадку наступу нападникам точно буде непереливки.
- Водночас політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вказав, що білоруси знають, якою буде їхня доля в Україні, адже вони вже заходили на територію нашої держави у лютому-березні.